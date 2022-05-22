Зампред Совбеза России Медведев заявил, что Байдену «трудно»
- РИА Новости
Журналисты в ходе визита Байдена в Южную Корею спросили, хочет ли он что-то передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В ответ Байден заявил, что передаёт «привет», через несколько секунд добавив, что «это всё, точка».
«Трудно ему», — прокомментировал эту ситуацию Медведев.
Также Медведев сопроводил свой комментарий видеоподборкой оговорок Байдена и неловких ситуаций с ним.
Ранее Байден заявил, что его не беспокоит возможность проведения ядерного испытания со стороны КНДР или любых других действий Пхеньяна во время его азиатского турне.