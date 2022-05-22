Зампред Совбеза России Медведев заявил, что Байдену «трудно»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя то, что президент США Джо Байден передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «привет», выразил мнение, что Байдену «трудно».

Журналисты в ходе визита Байдена в Южную Корею спросили, хочет ли он что-то передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В ответ Байден заявил, что передаёт «привет», через несколько секунд добавив, что «это всё, точка».

«Трудно ему», — прокомментировал эту ситуацию Медведев.

Также Медведев сопроводил свой комментарий видеоподборкой оговорок Байдена и неловких ситуаций с ним.

Ранее Байден заявил, что его не беспокоит возможность проведения ядерного испытания со стороны КНДР или любых других действий Пхеньяна во время его азиатского турне.