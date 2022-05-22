Байден заявил, что не переживает из-за возможного ядерного испытания КНДР

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Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит перспектива проведения ядерного испытания со стороны КНДР или любых других действий Северной Кореи во время его азиатского турне.

«Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на всё, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Байден посетит Южную Корею и Японию с 20 по 24 мая.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о предупреждении со стороны американской разведки о возможном ядерном испытании КНДР во время поездки президента США Джо Байдена в Азию.

Сам американский лидер заявил о своей готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если руководитель Северной Кореи проявит «искренность» и «серьёзность».

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