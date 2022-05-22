Байден заявил, что не переживает из-за возможного ядерного испытания КНДР
«Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на всё, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Байден посетит Южную Корею и Японию с 20 по 24 мая.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о предупреждении со стороны американской разведки о возможном ядерном испытании КНДР во время поездки президента США Джо Байдена в Азию.
Сам американский лидер заявил о своей готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если руководитель Северной Кореи проявит «искренность» и «серьёзность».