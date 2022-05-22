Глава энергетической компании E.ON: британцы могут столкнуться с «топливной нищетой»

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Глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис заявил, что около 40% британских семей могу столкнуться с «топливной нищетой».
Глава энергетической компании E.ON: британцы могут столкнуться с «топливной нищетой»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Independent, он отметил, что около 40% семей будут жить в «топливной нищете», если правительство «будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен».

«Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», — цитирует издание Льюиса.

Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.

Ранее газета The Times писала, что повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании.

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