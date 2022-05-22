Байден во время визита в Южную Корею передал привет Ким Чен Ыну 

Американский президент Джо Байден, который находится с визитом в Южной Корее, передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Об этом пишет южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на журналистов пула Белого дома.

Утром 22 мая Байден провёл встречу с главой Hyundai Motor Group Чон Ый Соном.

После встречи журналисты спросили американского президента, есть ли ему что передать северокорейскому лидеру.

«Привет... Это всё. Точка», — ответил президент США.

Ранее Байден заявил, что его не беспокоит возможность проведения ядерного испытания со стороны КНДР или любых других действий Пхеньяна во время его азиатского турне.