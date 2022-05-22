Новый премьер Австралии Альбанезе примет присягу 23 мая

Новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе примет присягу 23 мая, после чего отправится в Токио, сообщает ABC.

Предполагается, что вместе с ним присягу примут сенатор Пэнни Вонг в качестве нового главы МИД, Кэти Галлахер — министр финансов, Ричард Марлз как вице-премьер и Джим Чалмерс в качестве главы Минэкономики.

По данным ТАСС, сразу после церемонии Альбанезе и Вонг отправятся в Токио на четырёхсторонний саммит по безопасности Quad, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония.

Ранее лидер Либеральной партии Австралии Скотт Моррисон признал своё поражение на парламентских выборах и поздравил политического конкурента — главу Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе — с победой.