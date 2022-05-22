Новый премьер Австралии Альбанезе примет присягу 23 мая

Короткая ссылка
Новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе примет присягу 23 мая, после чего отправится в Токио, сообщает ABC.

Предполагается, что вместе с ним присягу примут сенатор Пэнни Вонг в качестве нового главы МИД, Кэти Галлахер — министр финансов, Ричард Марлз как вице-премьер и Джим Чалмерс в качестве главы Минэкономики.

По данным ТАСС, сразу после церемонии Альбанезе и Вонг отправятся в Токио на четырёхсторонний саммит по безопасности Quad, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония.

Ранее лидер Либеральной партии Австралии Скотт Моррисон признал своё поражение на парламентских выборах и поздравил политического конкурента — главу Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе — с победой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить