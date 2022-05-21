Действующий премьер Австралии Моррисон признал поражение на выборах
- AP
Соответствующее заявление премьер сделал, выступая в штаб-квартире своей партии.
«Я разговаривал с лидером оппозиции и поздравил его с победой», — цитирует его ТАСС.
Во время своей речи Моррисон подчеркнул, что «ответственность как за победы партии, так и за её поражение лежит на нём». Он также сказал о намерении сложить с себя полномочия главы партии.
Ранее словенская левоцентристская партия «Движение «Свобода» Роберта Голоба победила на парламентских выборах в республике с 34,54% голосов.