Действующий премьер Австралии Моррисон признал поражение на выборах

Лидер правящей Либеральной партии Австралии Скотт Моррисон признал своё поражение на парламентских выборах и поздравил политического конкурента — главу Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе с победой.

Соответствующее заявление премьер сделал, выступая в штаб-квартире своей партии.

«Я разговаривал с лидером оппозиции и поздравил его с победой», — цитирует его ТАСС.

Во время своей речи Моррисон подчеркнул, что «ответственность как за победы партии, так и за её поражение лежит на нём». Он также сказал о намерении сложить с себя полномочия главы партии.

Ранее словенская левоцентристская партия «Движение «Свобода» Роберта Голоба победила на парламентских выборах в республике с 34,54% голосов.