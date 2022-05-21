Действующий премьер Австралии Моррисон признал поражение на выборах

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Лидер правящей Либеральной партии Австралии Скотт Моррисон признал своё поражение на парламентских выборах и поздравил политического конкурента — главу Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе с победой.
Действующий премьер Австралии Моррисон признал поражение на выборах
  • AP

Соответствующее заявление премьер сделал, выступая в штаб-квартире своей партии.

«Я разговаривал с лидером оппозиции и поздравил его с победой», — цитирует его ТАСС.

Во время своей речи Моррисон подчеркнул, что «ответственность как за победы партии, так и за её поражение лежит на нём». Он также сказал о намерении сложить с себя полномочия главы партии.

Ранее словенская левоцентристская партия «Движение «Свобода» Роберта Голоба победила на парламентских выборах в республике с 34,54% голосов.

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