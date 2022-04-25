Партия «Движение «Свобода» победила на парламентских выборах в Словении

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Словенская левоцентристская партия «Движение «Свобода» Роберта Голоба победила на парламентских выборах в республике с 34,54% голосов.

Это следует из данных Государственной избирательной комиссии после подсчёта 99,68% голосов.

Правящая Словенская демократическая партия (SDS) премьер-министра страны Янеза Янши получает 23,53% голосов.

Фракция «Новая Словения» (NSi) главы Минобороны Матея Тонина набрала 6,85%, социал-демократы (SD) европарламентария Тани Файон получили 6,65%, «Левые» — 4,38%.

Голосование на парламентских выборах состоялось в Словении 24 апреля.

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