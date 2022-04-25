Партия «Движение «Свобода» победила на парламентских выборах в Словении
Это следует из данных Государственной избирательной комиссии после подсчёта 99,68% голосов.
Правящая Словенская демократическая партия (SDS) премьер-министра страны Янеза Янши получает 23,53% голосов.
Фракция «Новая Словения» (NSi) главы Минобороны Матея Тонина набрала 6,85%, социал-демократы (SD) европарламентария Тани Файон получили 6,65%, «Левые» — 4,38%.
Голосование на парламентских выборах состоялось в Словении 24 апреля.