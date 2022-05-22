Глава Комитета начштабов ВС США заявил о росте риска конфликта между мировыми державами

Возрос риск серьёзного конфликта между великими державами, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

В рамках выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт он отметил, что США сейчас столкнулись с двумя мировыми державами — Россией и Китаем.

«Каждая из этих стран располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах», — цитирует его ТАСС.

По словам американского военачальника, мир становится всё более нестабильным.

«Мир... имеет потенциал серьёзного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растёт, а не снижается», — сказал Милли.

Ранее экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт в своей статье для The Washington Post предупредили о рисках «новой катастрофической войны» из-за позиции американских властей по возобновлению ядерной сделки с Ираном.