Захарова прокомментировала высказывание Макфола о лжи США Украине о членстве в НАТО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание экс-посла США в России Майкла Макфола о лжи Вашингтона по поводу членства Украины в НАТО.

«Как говорилось в аудиосказке «По следам бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост».

Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», — написала она в своём Telegram.

Ранее Макфол в ходе выступления на политических дебатах The Munk Debate в Канаде заявил, что обещавшие Украине членство в НАТО американские дипломаты на протяжении многих лет лгали.