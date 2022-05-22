Захарова прокомментировала высказывание Макфола о лжи США Украине о членстве в НАТО

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание экс-посла США в России Майкла Макфола о лжи Вашингтона по поводу членства Украины в НАТО.

«Как говорилось в аудиосказке «По следам бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост».
Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», — написала она в своём Telegram.

Ранее Макфол в ходе выступления на политических дебатах The Munk Debate в Канаде заявил, что обещавшие Украине членство в НАТО американские дипломаты на протяжении многих лет лгали.

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