Экс-посол США Макфол заявил, что Вашингтон лгал Киеву о возможном вступлении в НАТО
Об этом сообщает РИА Новости.
«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так неужели дипломаты врали?» — спросил ведущий дебатов Макфола.
Он улыбнулся и ответил утвердительно, отметив, что «так устроен реальный мир».
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский ранее рассказал об изменении позиций России по вопросу членства Украины в ЕС.
Он отметил, что изменения произошли после высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в пользу разрешения украинского кризиса «победой на поле боя».