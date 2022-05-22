Экс-посол США Макфол заявил, что Вашингтон лгал Киеву о возможном вступлении в НАТО

Обещавшие Украине членство в НАТО американские дипломаты на протяжении многих лет лгали, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в ходе выступления на политических дебатах The Munk Debate в Канаде.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так неужели дипломаты врали?» — спросил ведущий дебатов Макфола.

Он улыбнулся и ответил утвердительно, отметив, что «так устроен реальный мир».

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский ранее рассказал об изменении позиций России по вопросу членства Украины в ЕС.

Он отметил, что изменения произошли после высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в пользу разрешения украинского кризиса «победой на поле боя».