NBC: консалтинговая компания McKinsey параллельно работала с «Ростехом» и Пентагоном

Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно консультировала «Ростех», выполняла контракты для Пентагона и разведсообщества.

«McKinsey, консультируя российскую корпорацию, хотя и не по связанным непосредственно с оружием вопросам, в то же время выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Минобороны США и разведсообщества», — следует из расследования телеканала NBC News.

При этом в самой компании заявили, что не видят конфликта интересов, осуществляя сотрудничество с «Ростехом» и американскими военными структурами.

В McKinsey подчеркнули, что консалтинговая фирма соблюдает все законы США по заключению договоров, в том числе касающиеся конфликта интересов.

«Наша прошлая работа для подрядчиков «Ростеха» не касалась систем вооружений. Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всём мире», — заявил представитель компании Нил Грейс.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.

Как сообщает Минобороны России, стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине.