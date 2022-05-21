Пять человек пострадали при обрушении трибуны на репетиции военного парада в Лондоне
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы британской столицы.
Уточняется, что репетиция парада проводилась в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II.
После произошедшего были госпитализированы три человека.
В Минобороны Британии уже заявили, что работают над установлением причин произошедшего.
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