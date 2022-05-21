Пять человек пострадали при обрушении трибуны на репетиции военного парада в Лондоне

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Пять человек пострадали в Лондоне в результате обрушения зрительской трибуны на репетиции военного парада.
Пять человек пострадали при обрушении трибуны на репетиции военного парада в Лондоне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы британской столицы.

Уточняется, что репетиция парада проводилась в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II.

После произошедшего были госпитализированы три человека.

В Минобороны Британии уже заявили, что работают над установлением причин произошедшего.

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