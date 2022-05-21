Крыша обрушилась на стадионе казахстанского Шымкента во время матча

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На стадионе Шымкента на юге Казахстана обрушилась крыша из-за сильного ветра прямо во время футбольного матча.
Крыша обрушилась на стадионе казахстанского Шымкента во время матча
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в городском департаменте по ЧС.

«Из-за усиления ветра (порывы достигали 20 м/с) произошёл срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана, предварительно, на площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на месте происшествия сотрудники службы пожаротушения разбирают сорванную ветром кровлю.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана.

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