Три человека погибли при взрыве в казахстанском Шымкенте

Три человека погибли в результате взрыва в аптеке Шымкента на юге Казахстана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

«К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б., 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 года рождения, и один новорождённый ребёнок, которому было 18 дней. Ещё пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что взрыв произошёл 21 мая днём в аптеке около роддома Шымкента. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено.

Ранее пять человек погибли в результате пожара в квартире в городе Петропавловске на севере Казахстана.