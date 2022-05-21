Спикер финского парламента Ванханен: Финляндия не может менять нормы права ради Турции

Спикер парламента Финляндии Матти Ванханен в беседе с YLE заявил, что финская сторона не намерена менять нормы права и экстрадировать «невинных людей» по требованию Турции.

«Что касается пунктов относительно наших норм права, Турция должна понять, что мы не можем согласиться (поменять их) в политическом ключе», — сказал он.

По его словам, «невинных людей» не экстрадируют в другое государство.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

До этого Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.