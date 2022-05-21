Спикер финского парламента Ванханен: Финляндия не может менять нормы права ради Турции
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«Что касается пунктов относительно наших норм права, Турция должна понять, что мы не можем согласиться (поменять их) в политическом ключе», — сказал он.
По его словам, «невинных людей» не экстрадируют в другое государство.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».
До этого Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и заявил ему о недопустимости поддержки финской стороной террористических организаций, представляющих угрозу Турции.