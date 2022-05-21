Захарова рассказала о попытках завербовать российских дипломатов за рубежом
- РИА Новости
Об этом Захарова заявила, выступая на «Битве ораторов» в Екатеринбурге.
«Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить... и появляется пуш-уведомление с персональной информацией», — цитирует её ТАСС.
Как отметила представитель МИД, в сообщении дипломатов призывают «принять другое, правильное решение» и даётся телефон для связи.
«Есть ещё креатив, когда на остановках, которые находятся у посольств или на пути следования наших дипломатов, объявления: «Вниманию российского дипломата». И дальше такая же информация», — добавила Захарова.
Ранее посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил об оказании финансового давления на российское диппредставительство в Румынии.