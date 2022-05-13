Посол России в Бухаресте заявил об оказании финансового давления на диппредставительство
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«Особенно чувствительно финансовое давление, которое всё больше ощущается нашим посольством», — приводит слова посла РИА Новости.
Кузьмин объяснил, что банк, в котором посольство России имеет счета, «в соответствии со своим пониманием европейских санкций объявил, что на нашем счету может быть депозит не более €100 тыс.».
Ранее МИД России вызвал посла Румынии Кристиана Истрате и вручил ему ноту об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников румынского диппредставительства в Москве.
В министерстве отметили, что это ответная мера на принятое 5 апреля 2022 года Румынией ничем не мотивированное решение о высылке десятерых российских дипломатов.