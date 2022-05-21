МИД России: враждебные действия Вашингтона бьют бумерангом по самим США

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Российское Министерство иностранных дел заявило, что враждебные действия Вашингтона против России бьют бумерангом по самим Соединённым Штатам.
МИД России: враждебные действия Вашингтона бьют бумерангом по самим США
  • РИА Новости

«Подчёркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», — отметили во внешнеполитическом ведомстве. 

В МИД заявили, что контрсанкции носят вынужденный характер. Эти меры нацелены на то, чтобы заставить «правящий американский режим», который пытается «навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить своё поведение и признать новые геополитические реалии.

Также МИД России опубликовал поимённый список из 963 граждан США, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

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