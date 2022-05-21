МИД России: враждебные действия Вашингтона бьют бумерангом по самим США

Российское Министерство иностранных дел заявило, что враждебные действия Вашингтона против России бьют бумерангом по самим Соединённым Штатам.

«Подчёркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что контрсанкции носят вынужденный характер. Эти меры нацелены на то, чтобы заставить «правящий американский режим», который пытается «навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить своё поведение и признать новые геополитические реалии.

Также МИД России опубликовал поимённый список из 963 граждан США, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.