Американский телеканал Fox News назвал Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО в связи с её позициями по вопросу вступления Финляндии и Швеции в альянс, а также по Украине.

В материале говорится, что решение Турции выступить против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс является не первым случаем, когда эта страна «идёт наперекор Западу».

Также телеканал напомнил, что Турция после начала спецоперации России на Украине не вводила санкций против России. При этом отмечается, что Анкара поставляет Киеву беспилотники.

Как заявил старший научный сотрудник Гудзоновского института Маршалл Биллингсли, Турция действует в регионе привычным для неё образом.

«Турция занимает позицию, которая отвечает её собственным интересам и противоречит интересам НАТО», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.