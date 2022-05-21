Fox News назвал Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО

Короткая ссылка
Американский телеканал Fox News назвал Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО в связи с её позициями по вопросу вступления Финляндии и Швеции в альянс, а также по Украине.
Fox News назвал Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО
  • Gettyimages.ru

В материале говорится, что решение Турции выступить против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс является не первым случаем, когда эта страна «идёт наперекор Западу».

Также телеканал напомнил, что Турция после начала спецоперации России на Украине не вводила санкций против России. При этом отмечается, что Анкара поставляет Киеву беспилотники.

Как заявил старший научный сотрудник Гудзоновского института Маршалл Биллингсли, Турция действует в регионе привычным для неё образом.

«Турция занимает позицию, которая отвечает её собственным интересам и противоречит интересам НАТО», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить