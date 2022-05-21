Кандидат в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур отказалась от участия в выборах
«Я присоединяюсь к предвыборной кампании Родольфо Эрнандеса. Это решение принято для того, чтобы дать Колумбии возможность сделать выбор, который приведёт к победе над коррупционерами и политическими машинами», — написала она в Twitter.
В апреле Дональд Трамп допустил, что будет баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году.
Супруга бывшего президента США Меланья Трамп ранее в интервью Fox News не исключила, что снова вернётся в Белый дом в качестве первой леди.