Кандидат в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур отказалась от участия в выборах

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Кандидат в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур сообщила, что отказывается от участия в выборах для поддержки другого претендента на пост главы государства.

«Я присоединяюсь к предвыборной кампании Родольфо Эрнандеса. Это решение принято для того, чтобы дать Колумбии возможность сделать выбор, который приведёт к победе над коррупционерами и политическими машинами», — написала она в Twitter.

В апреле Дональд Трамп допустил, что будет баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году.

Супруга бывшего президента США Меланья Трамп ранее в интервью Fox News не исключила, что снова вернётся в Белый дом в качестве первой леди.

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