Байден пригласил пресс-секретаря Пентагона Кирби на работу в Белый дом
Как сообщается в официальном релизе администрации США, на новой должности Кирби будет заниматься координацией межведомственных усилий по разъяснению политики США и выступать старшим представителем Белого дома по связанным с профильной сферой вопросам.
«Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме», — заявил Байден.
Кирби на новом посту будет находиться в подчинении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Ранее сенат США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине.
Джен Псаки 13 мая покинула должность пресс-секретаря Белого дома. Её пост заняла Карин Жан-Пьер.