Байден пригласил пресс-секретаря Пентагона Кирби на работу в Белый дом

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Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.

Как сообщается в официальном релизе администрации США, на новой должности Кирби будет заниматься координацией межведомственных усилий по разъяснению политики США и выступать старшим представителем Белого дома по связанным с профильной сферой вопросам.

«Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме», — заявил Байден.

Кирби на новом посту будет находиться в подчинении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Ранее сенат США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине.

Джен Псаки 13 мая покинула должность пресс-секретаря Белого дома. Её пост заняла Карин Жан-Пьер.

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