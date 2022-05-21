В Белом доме сообщили о планах обжаловать решение суда о программе высылки мигрантов

Администрация США намерена обжаловать решение суда штата Луизиана, заблокировавшего инициативу президента страны Джо Байдена об отмене проведения политики запрета проезда в Соединённые Штаты мигрантов «по санитарным соображениям», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Администрация не согласна с решением суда, и Минюст заявил о намерении обжаловать данное решение. Полномочия по установлению политики общественного здравоохранения на национальном уровне должны принадлежать центрам по контролю заболеваниями, а не отдельному окружному суду», — говорится в тексте официального заявления.

Вместе с этим пресс-секретарь Белого дома отметила, что, несмотря на несогласие с решением суда, администрация США будет ему подчиняться.

Окружной суд США Западного округа Луизианы ранее не позволил президенту США Джо Байдену отменить политику высылки иммигрантов на основании эпидемиологических ограничений, которую вёл его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп.