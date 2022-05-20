В МИД России выразили возмущение осквернением памятников советским воинам в Словакии

Российская сторона глубоко возмущена двумя актами вандализма в отношении памятников советским воинам в Словакии и призывает власти страны наказать виновных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глубоко возмущены очередными актами вандализма в отношении монументов советским воинам в Словакии в городе Пьештяны 13 мая и в городе Попрад 16 мая», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что Москва расценивает данные действия как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан — участников антифашистского сопротивления, а также всех, кто сражался с нацизмом.

«Исходим из того, что власти Словакии проведут тщательное расследование и виновные понесут заслуженное наказание», — отметили в МИД России.

Ранее стало известно, что на кладбище советских воинов в деревне Филициянавас на юге Литвы был совершён акт вандализма: неизвестные сняли и разбили мраморную памятную доску с бетонного основания.