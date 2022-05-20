В МИД России выразили возмущение осквернением памятников советским воинам в Словакии

Короткая ссылка
Российская сторона глубоко возмущена двумя актами вандализма в отношении памятников советским воинам в Словакии и призывает власти страны наказать виновных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России выразили возмущение осквернением памятников советским воинам в Словакии
  • РИА Новости

«Глубоко возмущены очередными актами вандализма в отношении монументов советским воинам в Словакии в городе Пьештяны 13 мая и в городе Попрад 16 мая», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что Москва расценивает данные действия как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан — участников антифашистского сопротивления, а также всех, кто сражался с нацизмом.

«Исходим из того, что власти Словакии проведут тщательное расследование и виновные понесут заслуженное наказание», — отметили в МИД России.

Ранее стало известно, что на кладбище советских воинов в деревне Филициянавас на юге Литвы был совершён акт вандализма: неизвестные сняли и разбили мраморную памятную доску с бетонного основания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить