Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию

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Канада добавила в антироссийский санкционный список ещё 14 человек, также вводится запрет на экспорт предметов роскоши.
Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию
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«Вводится запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России», — говорится в сообщении МИД Канады.

На сайте ведомства также уточняется, что «новые санкции вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей». 

Ранее министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил, что Оттава запрещает въезд в страну примерно тысяче россиян. В частности, санкции касаются российского президента Владимира Путина.

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