Власти Канады объявили о запрете на въезд в страну для примерно тысячи россиян

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Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил, что Оттава запрещает въезд в страну примерно тысяче россиян. В частности, санкции касаются российского президента Владимира Путина.

«Мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая (президента России Владимира. — RT) Путина и членов его окружения», — написал Мендичино в Twitter.

По его словам, данные лица уже включены в канадские санкционные списки.

Ранее стало известно, что власти Канады вводят санкции в отношении ещё 40 физлиц из России, включая бизнесменов и людей, связанных с оборонным сектором, и пяти российских организаций за «косвенную или прямую поддержку» российских военных.

В свою очередь, МИД России опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

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