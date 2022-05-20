Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о нарастании миграционного кризиса в мире

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ситуация на Украина повлияла на рост миграционного кризиса в мире.
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о нарастании миграционного кризиса в мире
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает РИА Новости

«...миграционный кризис в мире нарастает, это касается не только Украины. В прошлом году цифры по миру составляли примерно 84—85 млн. С началом кризиса на Украине эти цифры, я боюсь, будут намного больше, поскольку число украинских беженцев является самым большим перемещением беженцев в Европе со времён Второй мировой войны», — сказал Боррель.

Ранее представитель польского правительства по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что страна израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины.

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