Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о нарастании миграционного кризиса в мире

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что ситуация на Украина повлияла на рост миграционного кризиса в мире.

Об этом сообщает РИА Новости.

«...миграционный кризис в мире нарастает, это касается не только Украины. В прошлом году цифры по миру составляли примерно 84—85 млн. С началом кризиса на Украине эти цифры, я боюсь, будут намного больше, поскольку число украинских беженцев является самым большим перемещением беженцев в Европе со времён Второй мировой войны», — сказал Боррель.

Ранее представитель польского правительства по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что страна израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины.