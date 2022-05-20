Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Норвегии

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Четыре человека были ранены в результате нападения с ножом в Норвегии, сообщила полиция. Инцидент произошёл в Нумедале, провинция Бускеруд.
Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Норвегии
  • Gettyimages.ru
  • © Randy Faris

По данным полиции, «три человека получили ранения, один тяжело ранен».

В настоящее время полиция работает на месте происшествия.

В апреле в Ницце во время мессы в церкви мужчина напал на священника с ножом и ранил его.

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