Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Норвегии

Четыре человека были ранены в результате нападения с ножом в Норвегии, сообщила полиция. Инцидент произошёл в Нумедале, провинция Бускеруд.

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По данным полиции, «три человека получили ранения, один тяжело ранен». В настоящее время полиция работает на месте происшествия. В апреле в Ницце во время мессы в церкви мужчина напал на священника с ножом и ранил его.