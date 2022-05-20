Политолог Брутер прокомментировал попытки США использовать активы россиян для укрепления границ

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал предложение американского сенатора Билла Кэссиди об использовании конфискованных российских активов для укрепления южной границы США.
Политолог Брутер прокомментировал попытки США использовать активы россиян для укрепления границ
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«Прямо сейчас они этого не сделают, а угрожать этим будут всё время», — считает политолог.

Он выразил мнение, что для того, чтобы «российские активы превратить в американские деньги, нужна даже для них юридическая процедура».

«Они её будут откладывать», — полагает Брутер.

Ранее в сенате США предложили укреплять границы страны за счёт активов россиян.

При этом, по мнению Кэссиди, сумма средств должна равняться финансовой помощи, которую Вашингтон предоставит Украине.

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