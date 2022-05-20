Аналитик Трейсман назвал ошибкой переброску оружия НАТО к границам России
Он отметил, что решение принимать бывших союзников СССР в НАТО в 1994 году стало «катастрофическим провалом».
«Главным международным вызовом 1990-х было надёжное сближение России с западным миром», — заявил Трейсман.
По его словам, страны Запада должны были создавать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также разрабатывать новые механизмы обеспечения безопасности в Европе в дополнение к НАТО.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что страны Запада не захотели слушать справедливые требования России по созданию системы равной и неделимой безопасности.