Аналитик Трейсман назвал ошибкой переброску оружия НАТО к границам России

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Переброска вооружений НАТО к границам России после распада СССР стала большой ошибкой. Об этом газете The New Yorker заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.

Он отметил, что решение принимать бывших союзников СССР в НАТО в 1994 году стало «катастрофическим провалом».

«Главным международным вызовом 1990-х было надёжное сближение России с западным миром», — заявил Трейсман.

По его словам, страны Запада должны были создавать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также разрабатывать новые механизмы обеспечения безопасности в Европе в дополнение к НАТО.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что страны Запада не захотели слушать справедливые требования России по созданию системы равной и неделимой безопасности.

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