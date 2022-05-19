США начали диалог с Финляндией и Швецией о гарантиях безопасности
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«Мы ведём активный диалог с этими странами насчёт того, какие гарантии в сфере безопасности им нужны или могут потребоваться», — цитирует его РИА Новости.
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции будет зависеть от личного решения руководства данных стран.