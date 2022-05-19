США начали диалог с Финляндией и Швецией о гарантиях безопасности

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США обсуждают с Финляндией и Швецией, какие гарантии им могут потребоваться в период рассмотрения заявок стран на вступление в НАТО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
США начали диалог с Финляндией и Швецией о гарантиях безопасности
  • AP
  • © Johanna Geron

«Мы ведём активный диалог с этими странами насчёт того, какие гарантии в сфере безопасности им нужны или могут потребоваться», — цитирует его РИА Новости.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции будет зависеть от личного решения руководства данных стран.

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