НАТО увеличило число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тысяч

НАТО увеличило число сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тыс., а самолётов — до 120.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

«Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс. человек и 120 самолётов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей», — сказал он.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО рассчитывает разместить постоянную боевую группировку в Румынии.