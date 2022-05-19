Байден заявил о поддержке заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

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Соединённые Штаты выражают решительную поддержку заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Байден заявил о поддержке заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Сегодня я с гордостью приветствую и выражаю решительную поддержку со стороны Соединённых Штатов заявкам двух замечательных демократий на вступление в самый сильный и мощный оборонительный альянс в мировой истории», — передаёт ТАСС слова главы США.

Он также выразил уверенность в прочности демократических институтов и силе вооружённых сил двух стран.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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