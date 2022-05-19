Румыния и Португалия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил о подписании соглашения об оборонном сотрудничестве с Португалией.

«Соглашение... является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений. Это соглашение, которое практически обновляет уже существующее... учитывая новые рамки двусторонних военных отношений», — цитирует его РИА Новости.

Чукэ отметил, что в рамках соглашения возможны совместные разработки в оборонной промышленности, но при этом документ не предусматривает конкретных элементов военно-промышленной кооперации.

Румынский премьер также отметил, что военные Португалии уже присоединились к боевой группе НАТО, которая находится на территории государства.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором колонна военной техники в Румынии якобы движется к границам Украины и Молдавии.

Минобороны Румынии опровергло сообщения о том, что военная техника НАТО якобы перебрасывается к украинской границе. В ведомстве заявили, что в стране проводятся военные учения.