Румыния и Португалия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
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«Соглашение... является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений. Это соглашение, которое практически обновляет уже существующее... учитывая новые рамки двусторонних военных отношений», — цитирует его РИА Новости.
Чукэ отметил, что в рамках соглашения возможны совместные разработки в оборонной промышленности, но при этом документ не предусматривает конкретных элементов военно-промышленной кооперации.
Румынский премьер также отметил, что военные Португалии уже присоединились к боевой группе НАТО, которая находится на территории государства.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором колонна военной техники в Румынии якобы движется к границам Украины и Молдавии.
Минобороны Румынии опровергло сообщения о том, что военная техника НАТО якобы перебрасывается к украинской границе. В ведомстве заявили, что в стране проводятся военные учения.