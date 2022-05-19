Сенатор Цеков прокомментировал заявления Эрдогана об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что торговые отношения с Россией являются стратегическим вопросом и Анкара не намерена разрывать отношения с Москвой.

Сенатор отметил, что президент Турции — «государственный человек, который руководствуется интересами государства».

«Он прагматик и принимает совершенно верные решения по отношениям с Россией», — отмечает Цеков.

Он добавил, что между странами хорошая логистика и удобное транспортное сообщение.

Кроме того, по мнению Цекова, Эрдоган правильно отметил, что 50% природного газа Турция получает из России.

«А в ЕС некоторые страны газа получают больше, чем 50%, но, руководствуясь некими коллективными решениями, они принимают решения в ущерб своим государствам. Им во многом надо бы поучиться у Турции», — заметил собеседник RT.

Ранее Эрдоган напомнил, что Турция не может разорвать стратегические отношения с Россией.