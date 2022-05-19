Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»
Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Согласно документу, санкции предполагают заморозку активов.
5 мая власти Соединённого Королевства ввели санкции против российского производителя стали Evraz.
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