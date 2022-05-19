Моравецкий: Польша готова строить базы для постоянного пребывания подразделений НАТО
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«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации лёгких подразделений на постоянной основе», — цитирует Моравецкого РИА Новости.
Он также заявил, что опасается «территориальных претензий России».
«Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО», — добавил премьер Польши.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти страны предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.