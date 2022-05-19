Моравецкий: Польша готова строить базы для постоянного пребывания подразделений НАТО

Польские власти готовы строить военные базы для НАТО, на которых смогли бы постоянно дислоцироваться лёгкие подразделения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в Варшаве.

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации лёгких подразделений на постоянной основе», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Он также заявил, что опасается «территориальных претензий России».

«Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО», — добавил премьер Польши.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти страны предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.