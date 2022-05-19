Володин назвал США, Канаду и Швейцарию виновниками грядущих кризисов

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал «топ недружественных стран» по количеству санкций, введённых против России. Он возложил на них ответственность за рост цен на энергоресурсы и продовольствие в мире.
Володин назвал США, Канаду и Швейцарию виновниками грядущих кризисов
  • РИА Новости

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире», — написал Володин в Telegram.

Он также опубликовал список, согласно которому США ввели против России 1983 санкции, Канада — 1402, Швейцария — 1361, страны ЕС — 1199, Австралия — 1150, Япония — 902.

Как ранее сообщил телеканал CNN, власти Соединённых Штатов и Европы прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины для их дальнейших поставок на мировые рынки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить