Володин назвал США, Канаду и Швейцарию виновниками грядущих кризисов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал «топ недружественных стран» по количеству санкций, введённых против России. Он возложил на них ответственность за рост цен на энергоресурсы и продовольствие в мире.

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире», — написал Володин в Telegram.

Он также опубликовал список, согласно которому США ввели против России 1983 санкции, Канада — 1402, Швейцария — 1361, страны ЕС — 1199, Австралия — 1150, Япония — 902.

Как ранее сообщил телеканал CNN, власти Соединённых Штатов и Европы прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины для их дальнейших поставок на мировые рынки.