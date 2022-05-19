Пакистан призвал США развивать двустороннюю торговлю вместо выделения финансовой помощи

Короткая ссылка
Пакистан верит в торговлю с Соединёнными Штатами, не в финансовую помощь от них, заявил в интервью Geo TV пакистанский министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари по итогам встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.
Пакистан призвал США развивать двустороннюю торговлю вместо выделения финансовой помощи
  • AP

«Мы подчеркнули, что Пакистан верит в торговлю, а не в помощь, и мы получили от него (Блинкена. — RT) обнадёживающий ответ», — сказал министр.

Он отметил, что хотелось бы «увидеть рост связей между бизнесменами, предпринимателями и деловыми кругами обеих стран».

Как ранее заявили в Белом доме, Соединённые Штаты ценят давнее сотрудничество с Пакистаном, который имеет критическое значение для интересов Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить