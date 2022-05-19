Пакистан призвал США развивать двустороннюю торговлю вместо выделения финансовой помощи
- AP
«Мы подчеркнули, что Пакистан верит в торговлю, а не в помощь, и мы получили от него (Блинкена. — RT) обнадёживающий ответ», — сказал министр.
Он отметил, что хотелось бы «увидеть рост связей между бизнесменами, предпринимателями и деловыми кругами обеих стран».
Как ранее заявили в Белом доме, Соединённые Штаты ценят давнее сотрудничество с Пакистаном, который имеет критическое значение для интересов Вашингтона.