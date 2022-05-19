NI: Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнёра, как Россия

Турция выбирает сбалансированный подход в ситуации вокруг украинского кризиса, так как не может позволить себе противостояние с Россией, которая обеспечивает её поставками газа, нефти, пшеницы, а также строит первую в республике атомную электростанцию, пишет обозреватель Харун Карчик в статье для The National Interest.

«У Анкары есть очевидные экономические интересы, интересы в сфере безопасности и геополитические интересы в нынешнем конфликте, но она старается не сжигать мосты с Россией и не ввязываться в экономические головоломки», — считает журналист.

Он назвал Россию для Турции «жизненно важным торговым партнёром», который обеспечивает 45% её природного газа, 17% потребности в нефти и «колоссальные 70% пшеницы».

«Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнёра в то время, когда турецкая лира потеряла 47% стоимости менее чем за год», — отметил обозреватель.

Он напомнил, что Россия также является крупнейшим источником туристов для Турции «и, следовательно, твёрдой валюты».

«Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматичную внешнюю политику, которая является не проукраинской и не пророссийской, а полностью протурецкой», — заключил Карчик.

В начале апреля представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.