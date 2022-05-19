FAZ: ХДС предложил лишить пенсии бывшего канцлера Германии Шрёдера из-за связей с Россией

Христианско-демократический союз (ХДС) предложил лишить пенсии для государственных служащих экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Правящая коалиция не заходит так далеко с мерами против Шрёдера как Христианско-демократический союз, который предлагает вычеркнуть его из списка получателей пенсии для госслужащих», — говорится в материале.

В качестве обоснования упоминаются контакты Шрёдера с президентом России Владимиром Путиным и его пребывание на постах в российских энергетических компаниях.

При этом, по словам депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст, реализация подобной меры представляется «крайне сомнительной», поскольку речь идёт о «праве собственности».

Ранее замминистра юстиции, депутат парламента Польши Себастьян Калета предложил Евросоюзу ввести санкции против Шрёдера из-за его связей с Россией.