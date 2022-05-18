Россия осудила отказ допустить российских представителей на гуманитарное мероприятие ОБСЕ

Россия осуждает отказ допустить российских представителей на гуманитарное мероприятие ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Категорически осуждаем произошедшее, рассматриваем его как откровенный произвол и проявление дискриминации по отношению к представителям российского гражданского общества», — цитирует Захарову сайт МИД.

Она также заявила о неспособности польского председательства в ОБСЕ проводить данные мероприятия.

15 мая делегации Общественной палаты России отказали в участии в Дополнительном совещании в сфере человеческого измерения.