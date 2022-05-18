Россия осудила отказ допустить российских представителей на гуманитарное мероприятие ОБСЕ

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Россия осуждает отказ допустить российских представителей на гуманитарное мероприятие ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия осудила отказ допустить российских представителей на гуманитарное мероприятие ОБСЕ
  • AP

«Категорически осуждаем произошедшее, рассматриваем его как откровенный произвол и проявление дискриминации по отношению к представителям российского гражданского общества», — цитирует Захарову сайт МИД.

Она также заявила о неспособности польского председательства в ОБСЕ проводить данные мероприятия.

15 мая делегации Общественной палаты России отказали в участии в Дополнительном совещании в сфере человеческого измерения.

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