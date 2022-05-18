Россия осудила отказ допустить российских представителей на гуманитарное мероприятие ОБСЕ
- AP
«Категорически осуждаем произошедшее, рассматриваем его как откровенный произвол и проявление дискриминации по отношению к представителям российского гражданского общества», — цитирует Захарову сайт МИД.
Она также заявила о неспособности польского председательства в ОБСЕ проводить данные мероприятия.
15 мая делегации Общественной палаты России отказали в участии в Дополнительном совещании в сфере человеческого измерения.