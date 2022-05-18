Замсекретаря Совбеза России рассказал о более чем 400 биолабораториях США по всему миру

Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Об этом Венедиктов заявил в ходе встречи с послами других стран в Москве.

«По нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что обнаруживаются совпадения мест расположения американских закрытых лабораторий и зон возникновения выявляемых новых эпидемических угроз.

Ранее российский президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.