Замсекретаря Совбеза России рассказал о более чем 400 биолабораториях США по всему миру

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Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.
Замсекретаря Совбеза России рассказал о более чем 400 биолабораториях США по всему миру
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Об этом Венедиктов заявил в ходе встречи с послами других стран в Москве. 

«По нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что обнаруживаются совпадения мест расположения американских закрытых лабораторий и зон возникновения выявляемых новых эпидемических угроз.

Ранее российский президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.

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