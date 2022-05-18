Глава ЕК заявила о намерении ЕС сократить потребление энергии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС сократить потребление энергии для сокращения зависимости союза от российских энергоресурсов.

Об этом она сказала, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году REPowerEU.

«Энергосбережение — это простейший способ преодолеть энергетический кризис. Мы предлагаем повысить цели по энергоэффективности с 9 до 13% к 2030 году, а также цели по повышению доли возобновляемых источников энергии с 40 до 45%», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил о риске рецессии при отказе от российских энергоресурсов.