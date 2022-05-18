Аналитик Скотт Риттер: Байден «сделал одолжение» России, освободив её из ловушки западной экономики

Американский президент Джо Байден «сделал одолжение» российскому коллеге Владимиру Путину, «отрезав» Россию от западной экономики по инициативе Вашингтона, — после этого Запад не сможет «диктовать Москве условия» в вопросах национальной безопасности, считает американский военный аналитик, экс-сотрудник разведслужбы морской пехоты США Скотт Риттер.

Эксперт напомнил о встрече Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года, на которой американский президент пригрозил «обрушением на Россию самых страшных санкций».

«Он угрожал, что США причинят России боль, и Путин слышал, он понял. Путин всё услышал, он вернулся в Москву и сказал: «Если мы заезжаем на Украину, нас ожидают санкции. Что будем делать?» И они приготовились», — сказал Риттер.

Он продолжил: «А сейчас на сцену выходит американская безмозглость».

Аналитик рассказал, как после развала СССР Россия стала «намертво привязана» к западной экономике «и этого не разорвёшь».

«Если бы Путин сказал, что надо разорвать связи с Западом, он бы потерял поддержку избирателей», — пояснил Риттер.

Вместе с этим есть другие политические группы, которые нуждаются в Западе, «не сидят без дела», подчеркнул бывший военный США. По его мнению, «слепленные» экс-президентом Борисом Ельциным олигархи поначалу «вросли в экономику страны».

«Но тут появляется Байден. Во-первых, он растрепал всё, что собирается сделать. Благодаря этому Путин смог подготовиться. А потом он (Байден. — RT) сделал в точности как и трепался — отрезал Россию экономически от западного рынка», — заявил Риттер.

Он обратил внимание на то, что именно США отрезали Россию от Запада.

«Что ещё мы сделали? Мы ограбили счета их олигархов. Угадайте, у кого больше нет ни гроша? У олигархов. Думаете, без денег у них есть какая-то власть?.. США сделали Путину огромное одолжение. Мы подарили ему такое могущество, что трудно представить, ведь он был в ловушке западной экономики, опутавшей Россию, а теперь — всё, это разрыв, который играет ему на руку», — сказал аналитик.

Риттер также предложил посмотреть с точки зрения защиты прав человека на действия властей Соединённых Штатов и их стремление «обрушить рубль» и «обрушить ценные бумаги» России.

«Но, к счастью для русских, Байден заранее всё Путину рассказал. И Путин спросил: серьёзно? Вы ограбите наш фонд благосостояния, который размещён в долларах, в евро по вашим банкам и который нужен нам, чтобы работать с западными рынками? Спасибо, потому что теперь я смогу защитить рубль», — рассказал американский аналитик.

По его мнению, российская сторона в таком случае получает возможность «уничтожить нефтедоллар», при этом Россия «20 лет подряд скупала золото».

«А знаете, кому сейчас нехорошо? Европе. Европа сильно страдает. Почему? Потому что США пообещали то, чего не могут выполнить: нефть, газ и уголь... Но у нас нет никакого плана. Если они отрежут себя от России, их экономики просто встанут», — заявил Скотт Риттер.

Он отметил, что, если пойти в российский супермаркет, «там нет пустых полок».

«Зайдите в немецкий супермаркет. Вот где пустые полки», — подытожил аналитик.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.