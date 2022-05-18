Посол Италии вызван в МИД России
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«Посол Италии вызван в среду в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов», — сообщили РИА Новости в министерстве.
Также днём 18 мая посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российский МИД.
Ему был заявлен решительный протест «в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata».
В качестве ответа Россия высылает 34 сотрудника французских дипмиссий.