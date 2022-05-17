Госдеп: США не видят оснований для диалога Блинкена и Лаврова

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США не видят смысла в диалоге между главами МИД России и Соединённых Штатов Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым на данном этапе, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Российская Федерация не даёт нам оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Прайса, в Вашингтоне были бы «готовы взять в руки телефон» в случае, если разговор привёл бы к конструктивным результатам. Однако, отметил он, нынешняя ситуация не даёт оснований рассчитывать на них.

Ранее в МИД России подтвердили, что Лавров и Блинкен провели новый телефонный разговор.

Российский министр в ходе переговоров заявил о недопустимости агрессивной риторики США.

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