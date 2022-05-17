Bloomberg: США могут заблокировать возможность выплат России по госдолгу

Американские власти могут полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, Минфин США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, которая позволяет осуществлять выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга на фоне санкций против России.

В статье говорится, что срок действия лицензии истекает 25 мая.

Как заявил один из источников агентства, Минфин США пока не принял окончательного решения.

В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.