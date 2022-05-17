Bloomberg: США могут заблокировать возможность выплат России по госдолгу
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По данным источников, Минфин США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, которая позволяет осуществлять выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга на фоне санкций против России.
В статье говорится, что срок действия лицензии истекает 25 мая.
Как заявил один из источников агентства, Минфин США пока не принял окончательного решения.
В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.