Bloomberg: США могут заблокировать возможность выплат России по госдолгу

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Американские власти могут полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США могут заблокировать возможность выплат России по госдолгу
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Semansky

По данным источников, Минфин США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, которая позволяет осуществлять выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга на фоне санкций против России.

В статье говорится, что срок действия лицензии истекает 25 мая.

Как заявил один из источников агентства, Минфин США пока не принял окончательного решения. 

В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.

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