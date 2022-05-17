Первый офицер НАТО прибыл в Швецию

Минобороны Швеции сообщило о прибытии первого офицера НАТО, норвежского подполковника Асле Странда, на территорию государства.

«В ближайшем будущем офицеры связи из нескольких стран НАТО начнут службу в штаб-квартире. Подполковник Асле Странд был первым из них на своем новом рабочем месте», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» отметила, что такой шаг «развязывает России руки».