Автомобильная ассоциация: цены на бензин в США вновь установили рекорд

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В США 17 мая цены на бензин вновь обновили исторические максимумы.
Автомобильная ассоциация: цены на бензин в США вновь установили рекорд
  • Gettyimages.ru
  • © Brandon Bell

По оценкам ассоциации, галлон бензина (3,785 л) подорожал до $4,523. При этом ещё в понедельник этот показатель составлял $4,483.

Дороже всего бензин оказался на заправках в Калифорнии — в среднем по $6,021.

Ранее член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.

До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

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