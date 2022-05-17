Глава МИД Германии Бербок уверена в быстром вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок убеждена в быстром присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

«Я уверена, что присоединение произойдёт в ближайшее время», — заявила она на пресс-конференции с датским коллегой Еппе Куфудом в Берлине.

По словам Бербок, в настоящее время идёт обсуждение с Турцией некоторых нерешённых вопросов касательно членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Однако, заключила Бербок, Германия готова «очень быстро ратифицировать» присоединение стран к альянсу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.