Глава МИД Германии Бербок уверена в быстром вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Глава МИД Германии Анналена Бербок убеждена в быстром присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
Глава МИД Германии Бербок уверена в быстром вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Я уверена, что присоединение произойдёт в ближайшее время», — заявила она на пресс-конференции с датским коллегой Еппе Куфудом в Берлине.

По словам Бербок, в настоящее время идёт обсуждение с Турцией некоторых нерешённых вопросов касательно членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Однако, заключила Бербок, Германия готова «очень быстро ратифицировать» присоединение стран к альянсу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

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